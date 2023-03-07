Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1855
Жена: Евдокия Моисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1857
Дочь: Ефросиния Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Моисеева
Смерть
Неизвестно