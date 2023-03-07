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Михаил Алексеев

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.05.1855

Жена: Евдокия Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1857

Дочь: Ефросиния Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Моисеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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