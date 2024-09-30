Алексеев (Станиславский) Игорь Константинович
мужской, родился 27.09.1892
умер 05.05.1974, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Алексеева (Толстая) Александра Михайловна11.12.1905 г.р.
Дети
Мардухаева (Алексеева-Станиславская) Ольга Игоревна04.03.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 19.01.1932 по 1942
Рождение ребёнка
04.03.1933
Дочь: Мардухаева (Алексеева-Станиславская) Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Алексеева (Толстая) Александра Михайловна
Смерть
05.05.1974
Москва, город федерального значения Москва