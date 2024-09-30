Алексеев (Станиславский) Игорь Константинович 27.09.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексеев (Станиславский) Игорь Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.09.1892

умер 05.05.1974, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Алексеева (Толстая) Александра Михайловна11.12.1905 г.р.
Дети
Мардухаева (Алексеева-Станиславская) Ольга Игоревна04.03.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 19.01.1932 по 1942

Жена: Алексеева (Толстая) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
04.03.1933

Дочь: Мардухаева (Алексеева-Станиславская) Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Алексеева (Толстая) Александра Михайловна

Смерть
05.05.1974
Москва, город федерального значения Москва

Погребен на Новодевичьем кладбище

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