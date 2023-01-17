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Рождественский Владимир Васильевич

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Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.07.1915

Дата смерти

После 2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Рождественский Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Рождественская Мария Акиндиновна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1945

Дочь: Рождественская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Рождественская Мария Акиндиновна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.02.1949

Сын: Рождественский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Рождественская Мария Акиндиновна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Мария Акиндиновна

Смерть
После 2004
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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