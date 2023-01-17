Рождественский Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1915
Дата смертиПосле 2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Рождественский Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Рождественская Мария Акиндиновна
Рождение ребёнка
Около 1945
Дочь: Рождественская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Рождественская Мария Акиндиновна
Рождение ребёнка
05.02.1949
Сын: Рождественский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Рождественская Мария Акиндиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 2004