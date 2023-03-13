Степанъ Захаровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанъ Захаровъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Петрова Анна

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Захаровъ Петръ

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Захаровъ Исай

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Захаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Захаровъ Андрей

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Захаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Петрова

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