Степанъ Захаровъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Петрова Анна
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Захаровъ Петръ
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Захаровъ Исай
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Захаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Захаровъ Андрей
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Захаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Петрова