Даниловский Борис Степанович 24.07.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Борис Степанович

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

24.07.1904

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1904

Отец: Даниловский Степан Андреевич

Мать: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниловский Василий Борисович

Мать ребёнка: Даниловская Ева Титовна

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Ева Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Вера Терентьевна

Упоминание
Неизвестно
Украина, жертвы Второй мировой войны | Борис Степанович Даниловский | Пол: мужчина | Рождение: 1904 - Камень Новгород-Северский район Черниговской области | Отец: Степан Даниловский | Примечания: 1904... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1930

Сын: Даниловский Григорий Борисович

Мать ребёнка: Даниловская Ева Титовна

Камень, Чернігівська область
Смерть
1944

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