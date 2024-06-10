Даниловский Борис Степанович
Место рождения
Дата рождения24.07.1904
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниловский Василий Борисович
Мать ребёнка: Даниловская Ева Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даниловская Ева Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Украина, жертвы Второй мировой войны | Борис Степанович Даниловский | Пол: мужчина | Рождение: 1904 - Камень Новгород-Северский район Черниговской области | Отец: Степан Даниловский | Примечания: 1904... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1930
Сын: Даниловский Григорий Борисович
Мать ребёнка: Даниловская Ева Титовна
Смерть
1944