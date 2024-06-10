Даниловская Ева Титовна 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловская Ева Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниловский Василий Борисович

Отец ребёнка: Даниловский Борис Степанович

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниловский Борис Степанович

Рождение ребёнка
09.02.1930

Сын: Даниловский Григорий Борисович

Отец ребёнка: Даниловский Борис Степанович

Камень, Чернігівська область
Смерть
1939
Камень, Чернігівська область

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