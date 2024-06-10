Даниловская Ева Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниловский Василий Борисович
Отец ребёнка: Даниловский Борис Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1930
Сын: Даниловский Григорий Борисович
Отец ребёнка: Даниловский Борис Степанович
Смерть
1939