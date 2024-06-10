Даниловский Степан Андреевич 28.11.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Степан Андреевич

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

28.11.1876

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1876

Отец: Даниловский Андрей Антонович

Мать: Даниловская Стефанида Ивановна

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1898

Сын: Даниловский Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1901

Дочь: Даниловская (Даниловская) Феодора Степановна

Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Даниловский Глеб Степанович

Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Даниловский Борис Степанович

Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1907

Дочь: Даниловская (Даниловская) Агафья Степановна

Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1913

Сын: Даниловский Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1916

Сын: Даниловский Тихон Степанович

Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна

Камень, Чернігівська область
Смерть
1945
Украина

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