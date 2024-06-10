Даниловский Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1876
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1898
Сын: Даниловский Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1901
Дочь: Даниловская (Даниловская) Феодора Степановна
Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1904
Сын: Даниловский Глеб Степанович
Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1904
Сын: Даниловский Борис Степанович
Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1907
Дочь: Даниловская (Даниловская) Агафья Степановна
Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1913
Сын: Даниловский Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1916
Сын: Даниловский Тихон Степанович
Мать ребёнка: Даниловская (Лукьяненко) Ефросиния Ивановна
Смерть
1945
Украина