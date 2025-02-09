Маурус Андрей Андреевич 30.12.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маурус Андрей Андреевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1952

Отец: Маурус Андрей Васильевич

Мать: Маурус (Спасская) Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маурус) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Маурус ?

Бракосочетание
Около 26.09.1976

Жена: Маурус ?

Бракосочетание
Около 26.09.1976

Жена: Маурус (Горбачева) Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
01.04.1977

Сын: Маурус Павел Андреевич

Мать ребёнка: Маурус (Горбачева) Ольга Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.04.1986

Сын: Маурус Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Маурус (Горбачева) Ольга Борисовна

Москва, город федерального значения Москва

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