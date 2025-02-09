Маурус Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маурус) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Маурус ?
Бракосочетание
Около 26.09.1976
Жена: Маурус ?
Бракосочетание
Около 26.09.1976
Рождение ребёнка
01.04.1977
Мать ребёнка: Маурус (Горбачева) Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
29.04.1986
Мать ребёнка: Маурус (Горбачева) Ольга Борисовна