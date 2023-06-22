Севастьянова Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти22.05.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова (Севастьянова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.
Дочь: Севастьянова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.
Сын: Севастьянов Устин Васильевич
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович
Рождение ребёнка
22.03.1878 ст.
Сын: Севастьянов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович
Рождение ребёнка
07.02.1880 ст.
Дочь: Севастьянова Крестинья Васильевна
Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович
Смерть
22.05.1913 ст.