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Севастьянова Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

22.05.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова (Севастьянова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Василий Фролович

Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.

Дочь: Севастьянова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.

Сын: Севастьянов Устин Васильевич

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1878 ст.

Сын: Севастьянов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1880 ст.

Дочь: Севастьянова Крестинья Васильевна

Отец ребёнка: Севастьянов Василий Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
22.05.1913 ст.
Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

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