Севастьянов Василий Фролович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.
Дочь: Севастьянова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.
Сын: Севастьянов Устин Васильевич
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
22.03.1878 ст.
Сын: Севастьянов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
07.02.1880 ст.
Дочь: Севастьянова Крестинья Васильевна
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно