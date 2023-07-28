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Севастьянов Василий Фролович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.

Дочь: Севастьянова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.

Сын: Севастьянов Устин Васильевич

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1878 ст.

Сын: Севастьянов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1880 ст.

Дочь: Севастьянова Крестинья Васильевна

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Севастьянова Татьяна Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Татьяна Антоновна

Смерть
Неизвестно