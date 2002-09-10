Сычёв Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычёв Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1922

Дата смерти

10.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычёва Татьяна Рудольфовна

Рождение ребёнка
06.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сычёва Татьяна Рудольфовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сычёва Татьяна Рудольфовна

Москва, город федерального значения Москва
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Смерть
10.09.2002

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