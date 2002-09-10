Сычёв Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1922
Дата смерти10.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сычёва Татьяна Рудольфовна
Рождение ребёнка
25.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сычёва Татьяна Рудольфовна
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Смерть
10.09.2002