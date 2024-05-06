Моряков Виктор Георгиевич 18.07.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моряков Виктор Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Римлянд Иделоида Эдурдовна

Рождение ребёнка
16.03.1983

Дочь: Морякова Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Римлянд Иделоида Эдурдовна

Рождение ребёнка
10.06.1984

Сын: Моряков Павел Викторович

Мать ребёнка: Римлянд Иделоида Эдурдовна

Рождение ребёнка
08.06.1991

Сын: Моряков Леонид Викторович

Мать ребёнка: Римлянд Иделоида Эдурдовна

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