Моряков Виктор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Римлянд Иделоида Эдурдовна
Рождение ребёнка
16.03.1983
Дочь: Морякова Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Римлянд Иделоида Эдурдовна
Рождение ребёнка
10.06.1984
Мать ребёнка: Римлянд Иделоида Эдурдовна
Рождение ребёнка
08.06.1991
Сын: Моряков Леонид Викторович
Мать ребёнка: Римлянд Иделоида Эдурдовна