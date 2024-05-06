Римлянд Иделоида Эдурдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моряков Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
16.03.1983
Дочь: Морякова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Моряков Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
10.06.1984
Отец ребёнка: Моряков Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
08.06.1991
Сын: Моряков Леонид Викторович
Отец ребёнка: Моряков Виктор Георгиевич