Дукальский Петр Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1830
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1830
Отец: Дукальский Степан Николаевич
Мать: Дукальская Паулина
Крещение
10.05.1830
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дукальский Устин
Мать ребёнка: Дукальская Богумила
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Грохольская Анна
Мать ребёнка: Дукальская Богумила
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Репшинская Паулина
Мать ребёнка: Дукальская Богумила
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дукальский Ксавьерий
Мать ребёнка: Дукальская Богумила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дукальская Богумила
Смерть
1872