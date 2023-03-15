Дукальский Петр Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальский Петр Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1830

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1830

Отец: Дукальский Степан Николаевич

Мать: Дукальская Паулина

Крещение
10.05.1830
Рождение ребёнка
1848

Сын: Дукальский Устин

Мать ребёнка: Дукальская Богумила

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Грохольская Анна

Мать ребёнка: Дукальская Богумила

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Репшинская Паулина

Мать ребёнка: Дукальская Богумила

Рождение ребёнка
1854

Сын: Дукальский Ксавьерий

Мать ребёнка: Дукальская Богумила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дукальская Богумила

Смерть
1872
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