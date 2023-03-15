Дукальская (Ходовская) Богумила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Ходовская) Богумила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дукальский Устин

Отец ребёнка: Дукальский Петр Григорий

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Грохольская Анна

Отец ребёнка: Дукальский Петр Григорий

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Репшинская Паулина

Отец ребёнка: Дукальский Петр Григорий

Рождение ребёнка
1854

Сын: Дукальский Ксавьерий

Отец ребёнка: Дукальский Петр Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дукальский Петр Григорий

Смерть
Неизвестно
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