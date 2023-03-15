Дукальская (Ходовская) Богумила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дукальский Устин
Отец ребёнка: Дукальский Петр Григорий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Грохольская Анна
Отец ребёнка: Дукальский Петр Григорий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Репшинская Паулина
Отец ребёнка: Дукальский Петр Григорий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Дукальский Ксавьерий
Отец ребёнка: Дукальский Петр Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно