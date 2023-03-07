Горбунова (Тарасова) Анна
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Тарасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1800
Сын: Горбуновъ Филиппъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1806
Сын: Горбуновъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1808
Сын: Горбуновъ Демьянъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Андрей