Горбунова (Тарасова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Тарасова) Анна

Горбунова (Тарасова) Анна

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Тарасовъ Петръ

Мать: Тарасова Федосья Тиханова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Горбуновъ Филиппъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Горбуновъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Горбуновъ Демьянъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Андрей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close