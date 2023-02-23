(из Барановки) Федосья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Яков Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Арина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Василий Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Семен Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванов
Смерть
Неизвестно