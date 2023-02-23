(из Барановки) Федосья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Барановки) Федосья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Яков Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Сумбаев Тимофей Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Арина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Василий Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Семен Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванов

Смерть
Неизвестно
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