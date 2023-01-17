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Евграфов Александр Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Евграфов Михаил Григорьевич

Мать: Евграфова Екатерина Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1975
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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