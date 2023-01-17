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Евграфов Александр Михайлович
Евграфов Александр Михайлович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1906
Дата смерти
1975
Пол
Мужской
Отец
Евграфов Михаил Григорьевич
1871 г.р.
Мать
Евграфова Екатерина Михайловна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Евграфов Михаил Григорьевич
Мать:
Евграфова Екатерина Михайловна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1975
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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