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Евграфова Екатерина Михайловна

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Место рождения

Рыжево, Бушневская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

21.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыжево, Бушневская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.

Дочь: Крюкова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Евграфов Михаил Григорьевич

Притыкино, Свиньинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.

Сын: Евграфов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Евграфов Михаил Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Евграфов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Евграфов Михаил Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1909 ст.

Сын: Евграфов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Евграфов Михаил Григорьевич

Притыкино, Свиньинская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграфов Михаил Григорьевич

Смерть
21.09.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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