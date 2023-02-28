Евграфова Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти21.09.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.
Дочь: Крюкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Евграфов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.
Сын: Евграфов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Евграфов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Евграфов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Евграфов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
23.03.1909 ст.
Сын: Евграфов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Евграфов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1938