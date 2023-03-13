Малясова Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Малясовъ Григорий
Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1789
Сын: Малясовъ Павелъ
Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малясовъ Тимофей