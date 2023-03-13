Малясова Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малясова Прасковья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Малясовъ Григорий

Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Малясовъ Павелъ

Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Малясовъ Тимофей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малясовъ Тимофей

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