Малясовъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Малясовъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Малясовъ Григорий
Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Малясовъ Павелъ
Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно