Малясовъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малясовъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Малясовъ Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Малясовъ Григорий

Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Малясовъ Павелъ

Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Малясова Прасковья Алексеева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малясова Прасковья Алексеева

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