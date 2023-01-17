Пархимович Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пархимович Терентий Дмитриев
Отец ребёнка: Пархимович Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Пархимович Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Пархимович Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно