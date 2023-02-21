Пархимович Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПархимович Дмитрий Иванов

Пархимович Дмитрий Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Пархимович Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пархимович Терентий Дмитриев

Мать ребёнка: Пархимович Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Пархимович Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Пархимович Агафья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархимович Агафья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close