Коренев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиОколо 1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1812
Сын: Коренев Платон Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1820
Сын: Коренев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1833
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1843
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Коренев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана