Коренев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренев Алексей Иванович

Место рождения

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Около 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.01.1812

Сын: Коренев Платон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1820

Сын: Коренев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Коренев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1843
Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Коренев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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