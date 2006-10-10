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Karp Conrad

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Место рождения

Toledo, OH, USA

Дата рождения

25.08.1922

Дата смерти

10.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1922

Отец: Karp Simon

Мать: Karp Esther

Toledo, OH, USA
Бракосочетание
1950

Жена: Karp Flora

Brooklyn, NY, USA
Рождение ребёнка
11.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Karp Flora

Рождение ребёнка
29.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Karp Flora

Место жительства
Неизвестно
Auburn, CA, USA
Смерть
10.10.2006
Auburn, CA, USA
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