Karp Conrad
Место рожденияToledo, OH, USA
Дата рождения25.08.1922
Дата смерти10.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1922
Отец: Karp Simon
Мать: Karp Esther
Toledo, OH, USA
Бракосочетание
1950
Жена: Karp Flora
Brooklyn, NY, USA
Рождение ребёнка
11.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Karp Flora
Рождение ребёнка
29.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Karp Flora
Место жительства
Неизвестно
Auburn, CA, USA
Смерть
10.10.2006
Auburn, CA, USA