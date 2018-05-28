Karp (Benard) Flora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karp (Benard) Flora

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1929

Дата смерти

28.05.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1950

Муж: Karp Conrad

Brooklyn, NY, USA
Рождение ребёнка
11.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Karp Conrad

Рождение ребёнка
29.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Karp Conrad

Место жительства
Неизвестно
Auburn, CA, USA
Смерть
28.05.2018
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