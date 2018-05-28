Karp (Benard) Flora
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1929
Дата смерти28.05.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1950
Муж: Karp Conrad
Brooklyn, NY, USA
Рождение ребёнка
11.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Karp Conrad
Рождение ребёнка
29.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Karp Conrad
Место жительства
Неизвестно
Auburn, CA, USA
Смерть
28.05.2018