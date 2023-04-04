Поливанов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1831

Дата смерти

15.10.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1831

Отец: Поливанов Петр

Мать: Поливанова (Шимановская) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Поливанова) Екатерина

Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Владимир

Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Поливанова) Ольга

Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Николай

Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Петр

Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова (Губарева) Мария

Работа или профессия
Неизвестно
эстляндский губернатор
Рождение ребёнка
30.08.1874

Сын: Поливанов Александр

Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария

Смерть
15.10.1889

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