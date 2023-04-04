Поливанов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1831
Дата смерти15.10.1889
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1831
Отец: Поливанов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Поливанова) Екатерина
Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Владимир
Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Поливанова) Ольга
Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Николай
Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Петр
Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
эстляндский губернатор
Рождение ребёнка
30.08.1874
Сын: Поливанов Александр
Мать ребёнка: Поливанова (Губарева) Мария
Смерть
15.10.1889