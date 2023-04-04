Поливанова (Губарева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губарев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1874
Сын: Поливанов Александр
Отец ребёнка: Поливанов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Поливанов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Владимир
Отец ребёнка: Поливанов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Поливанов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Николай
Отец ребёнка: Поливанов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Петр
Отец ребёнка: Поливанов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поливанов Виктор
Смерть
Неизвестно