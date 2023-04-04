Поливанова (Губарева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Губарева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губарев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1874

Сын: Поливанов Александр

Отец ребёнка: Поливанов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Поливанов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Владимир

Отец ребёнка: Поливанов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Поливанов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Николай

Отец ребёнка: Поливанов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Петр

Отец ребёнка: Поливанов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Виктор

Смерть
Неизвестно