Лысенко (Горбань) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысенко (Горбань) Анастасия Ивановна

Лысенко (Горбань) Анастасия Ивановна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Лысенко Кирилл Кузьмич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-K5CC?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-S5F5
Рождение ребёнка
09.01.1901

Сын: Лысенко Филипп Кириллович

Отец ребёнка: Лысенко Кирилл Кузьмич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SXK-1?cc=4133834
Рождение ребёнка
02.03.1903

Сын: Лысенко Федот Кириллович

Отец ребёнка: Лысенко Кирилл Кузьмич

Рождение ребёнка
05.01.1906

Дочь: Лысенко Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: Лысенко Кирилл Кузьмич

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close