Лысенко (Горбань) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Бракосочетание
30.01.1900
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-K5CC?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-S5F5
Рождение ребёнка
09.01.1901
Сын: Лысенко Филипп Кириллович
Отец ребёнка: Лысенко Кирилл Кузьмич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SXK-1?cc=4133834
Рождение ребёнка
02.03.1903
Отец ребёнка: Лысенко Кирилл Кузьмич
Рождение ребёнка
05.01.1906
Дочь: Лысенко Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: Лысенко Кирилл Кузьмич
Смерть
Неизвестно