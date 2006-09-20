Ксенофонтова Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова Любовь Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1946

Дата смерти

20.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1968

Дочь: Пархоменко Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Пархоменко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пархоменко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Пархоменко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Пархоменко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Пархоменко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Пархоменко Сергей

Смерть
20.09.2006
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