Ксенофонтова Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1946
Дата смерти20.09.2006
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1968
Дочь: Пархоменко Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Пархоменко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пархоменко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Пархоменко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Пархоменко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Пархоменко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Пархоменко Сергей
Смерть
20.09.2006