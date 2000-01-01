Пархоменко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1968
Дочь: Пархоменко Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна
Смерть
Неизвестно