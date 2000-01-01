Пархоменко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1968

Дочь: Пархоменко Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова Любовь Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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