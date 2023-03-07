Шейдин Матвей Егоров
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Шейдин Егор Фирсов
Мать: Шейдина Марина Корнеева
Рождение ребёнка
24.02.1844
Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шейдин Иван Матвеев
Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
29.05.1852
Дочь: Феодосия Матвеева
Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
03.07.1853
Дочь: Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
08.09.1854
Сын: Шейдин Аким Матвеев
Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова
Рождение ребёнка
20.02.1864
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова
Смерть
Неизвестно