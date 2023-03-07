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Шейдин Матвей Егоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шейдин Егор Фирсов

Мать: Шейдина Марина Корнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1844

Сын: Шейдин Василий Матвеев

Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шейдин Иван Матвеев

Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шейдин Александр Матвеев

Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1852

Дочь: Феодосия Матвеева

Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1853

Дочь: Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1854

Сын: Шейдин Аким Матвеев

Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1864

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Шейдина Гликерия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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