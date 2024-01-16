Лукиных Филипп Трофимович
Место рожденияд. Семеновское Раменье Фефиловская
Дата рожденияДо 1658
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658
Отец: Лукин Трофим Алексеевич
Мать: ?
д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
Около 1660
д. Семеновское Раменье, Фефиловская тож
Рождение ребёнка
1664
д. Семеновское Раменье, Фефиловская тож
Рождение ребёнка
До 1664
д. Семеновское Раменье, Фефиловская тож
Рождение ребёнка
1668
Сын: Лукиных Зиновий Филиппович
д. Семеновское Раменье, Фефиловская тож