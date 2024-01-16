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Лукиных Филипп Трофимович

Место рождения

д. Семеновское Раменье Фефиловская

Дата рождения

До 1658

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658

Отец: Лукин Трофим Алексеевич

Мать: ?

д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Лукин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

д. Семеновское Раменье, Фефиловская тож
Рождение ребёнка
1664

Сын: Лукин Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

д. Семеновское Раменье, Фефиловская тож
Рождение ребёнка
До 1664

Сын: Лукин Клим Филиппович

Мать ребёнка: не указана

д. Семеновское Раменье, Фефиловская тож
Рождение ребёнка
1668

Сын: Лукиных Зиновий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

д. Семеновское Раменье, Фефиловская тож
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