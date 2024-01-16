Лукин Трофим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Трофим Алексеевич

Место рождения

д. Семенцово Раменье Фефиловская

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукин Алексей

Мать: не указана

д. Семенцово Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
До 1658

Сын: Лукиных Филипп Трофимович

Мать ребёнка: ?

д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
До 1658

Сын: Лукин Агей (Аггей) Трофимович

Мать ребёнка: ?

д. Семенцов Дор
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