Лукин Трофим Алексеевич
Место рожденияд. Семенцово Раменье Фефиловская
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукин Алексей
д. Семенцово Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
До 1658
Сын: Лукиных Филипп Трофимович
Мать ребёнка: ?
д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
До 1658
Сын: Лукин Агей (Аггей) Трофимович
Мать ребёнка: ?
д. Семенцов Дор