Петров Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1902 ст.
Дочь: Петрова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Анна Михайловна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосии Таврической губернии.
Место жительства
Около 1902 ст.
Наволок, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Крестьянин деревни Наволок Югостицкой волости Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно