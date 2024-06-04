Фросин Петр Антипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Фросин Антип Никитин?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Фросина) Анисья Петрова
Мать ребёнка: Фросина Варвара Симонова (Семенова)
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Фросина Варвара Симонова (Семенова)
Рождение ребёнка
1816
Сын: Фросин Петр Петров
Мать ребёнка: Фросина Варвара Симонова (Семенова)
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Фросина) Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Фросина Варвара Симонова (Семенова)
Смерть
После 1850