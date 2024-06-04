Фросин Петр Антипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФросин Петр Антипов

Фросин Петр Антипов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Фросин Антип Никитин?

Мать: Фросина Евфросинья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фросина Варвара Симонова (Семенова)

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Фросина) Анисья Петрова

Мать ребёнка: Фросина Варвара Симонова (Семенова)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фросин Николай Петров

Мать ребёнка: Фросина Варвара Симонова (Семенова)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Фросин Петр Петров

Мать ребёнка: Фросина Варвара Симонова (Семенова)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Фросина) Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Фросина Варвара Симонова (Семенова)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.