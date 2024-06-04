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Фросин Николай Петров

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Фросин Петр Антипов

Мать: Фросина Варвара Симонова (Семенова)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Фросина) Наталья Николаева

Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Симакова (Фросина) Матрена Николаева

Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Тарабаева (Фросина) Прасковья Николаева

Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Фросин Павел Николаев

Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Фросин Семен Николаев

Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Фросин Яков Николаев

Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Фросин Федор Николаев

Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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