Фросин Николай Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Фросина) Наталья Николаева
Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Симакова (Фросина) Матрена Николаева
Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Тарабаева (Фросина) Прасковья Николаева
Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Фросин Яков Николаев
Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Фросина Ульяна (Улита) Ефремова
Смерть
После 1850