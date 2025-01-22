Валуев Захар
мужской, родился 22.03.1900, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер 15.06.1968
ОтецВалуев Пуд09.04.1865 г.р.
МатьВалуева (Ряховская) Ксения1863 г.р.
Супруги
Валуева (Ряховская) Александра Ильинична14.11.1901 г.р.
Дети
Валуев Петр16.08.1923 г.р.
Бородкина (Валуев) Клавдия23.03.1926 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1900
Отец: Валуев Пуд
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1923
Сын: Валуев Петр
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична
Московская обл., Михайловский р-н, п. Белостанский, ул. Кирова, 40
Рождение ребёнка
23.03.1926
Дочь: Бородкина (Валуев) Клавдия
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична
Russia
Рождение ребёнка
09.08.1929
Дочь: Смирнова (Валуева) Вера
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична
Рождение ребёнка
18.02.1932
Сын: Валуев Иван
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Ермакова (Валуева) Анна
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична
Россия
Рождение ребёнка
19.11.1941
Дочь: Макаревич (Валуева) Валентина
Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична
Смерть
15.06.1968