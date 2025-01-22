Валуев Захар 22.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Валуев Захар

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 22.03.1900, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер 15.06.1968

Отец
Валуев Пуд09.04.1865 г.р.
Мать
Валуева (Ряховская) Ксения1863 г.р.
Супруги
Валуева (Ряховская) Александра Ильинична14.11.1901 г.р.
Дети
Валуев Петр16.08.1923 г.р.
Бородкина (Валуев) Клавдия23.03.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1900

Отец: Валуев Пуд

Мать: Валуева (Ряховская) Ксения

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична

Рождение ребёнка
16.08.1923

Сын: Валуев Петр

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична

Московская обл., Михайловский р-н, п. Белостанский, ул. Кирова, 40

Рождение ребёнка
23.03.1926

Дочь: Бородкина (Валуев) Клавдия

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична

Russia

Рождение ребёнка
09.08.1929

Дочь: Смирнова (Валуева) Вера

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична

Рождение ребёнка
18.02.1932

Сын: Валуев Иван

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична

Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Ермакова (Валуева) Анна

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична

Россия

Рождение ребёнка
19.11.1941

Дочь: Макаревич (Валуева) Валентина

Мать ребёнка: Валуева (Ряховская) Александра Ильинична

Смерть
15.06.1968

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