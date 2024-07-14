Муляр Анна Гавриловна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муляр Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муляр Яков Иванович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Муляр Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Муляр Яков Иванович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Муляр Зосима Яковлевна

Отец ребёнка: Муляр Яков Иванович

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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