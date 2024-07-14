Муляр Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муляр Яков Иванович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Муляр Яков Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Муляр Зосима Яковлевна
Отец ребёнка: Муляр Яков Иванович
Смерть
Неизвестно