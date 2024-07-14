Муляр Яков Иванович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муляр Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муляр Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Муляр Иосиф Яковлевич

Мать ребёнка: Муляр Анна Гавриловна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Муляр Зосима Яковлевна

Мать ребёнка: Муляр Анна Гавриловна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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