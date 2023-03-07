Евдокия Савельева
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Савелий Леонов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1832
Муж: Пенкин Иван Яковлев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Пенкин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Пенкин Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно