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Евдокия Савельева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Савелий Леонов

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1832

Муж: Пенкин Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пенкин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Пенкин Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Пенкин Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
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