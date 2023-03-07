Косеева (Пукина) Олена Ильина
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Пукинъ Илья
Мать: Пукина Афимья Дмитрева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1788
Сын: Косеевъ Николай
Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косеевъ Кузьма