Косеева (Пукина) Олена Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косеева (Пукина) Олена Ильина

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Пукинъ Илья

Мать: Пукина Афимья Дмитрева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Косеевъ Николай

Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Косеевъ Кузьма

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косеевъ Кузьма

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