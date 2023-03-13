Пукина Афимья Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Девка Анна
Отец ребёнка: Пукинъ Илья
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Косеева Олена Ильина
Отец ребёнка: Пукинъ Илья
Рождение ребёнка
1771
Сын: Пукинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пукинъ Илья
Рождение ребёнка
1777
Сын: Пукинъ Агафонъ
Отец ребёнка: Пукинъ Илья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Пукинъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пукинъ Илья