Пукина Афимья Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пукина Афимья Дмитрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Девка Анна

Отец ребёнка: Пукинъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Косеева Олена Ильина

Отец ребёнка: Пукинъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Пукинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пукинъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Пукинъ Агафонъ

Отец ребёнка: Пукинъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Пукинъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пукинъ Илья

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