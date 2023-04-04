Попова (Шеина) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Шеин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1885
Рождение ребёнка
10.12.1886
Дочь: Попова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
17.07.1888
Дочь: Попова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1891
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
24.02.1893
Дочь: Попова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
06.02.1895
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
16.10.1896
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.12.1898
Сын: Попов Константин Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
20.06.1901
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.01.1903
Дочь: Попова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Рождение ребёнка
26.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно