Попова (Шеина) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Шеина) Александра Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шеин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.09.1885

Муж: Попов Иван Александрович

Рождение ребёнка
10.12.1886

Дочь: Попова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.07.1888

Дочь: Попова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.10.1891

Сын: Попов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1893

Дочь: Попова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.02.1895

Сын: Попов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1896

Сын: Попов Алексанр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.12.1898

Сын: Попов Константин Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.06.1901

Сын: Попов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.01.1903

Дочь: Попова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.11.1908 ст.

Сын: Попов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Александрович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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