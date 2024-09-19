Скобинова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобинова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скобинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скобинов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скобинов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобинов Виктор

Рождение ребёнка
17.05.1951

Дочь: Кокина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Скобинов Виктор

Смерть
Неизвестно

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