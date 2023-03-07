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Михаил Тимофеев

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Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.11.1803 ст.

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.
Около 1804 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1844 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1803 ст.

Отец: Иван Петров

Мать: не указана

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Василиса Михайлова

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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