Михаил Тимофеев
Место рождения
Дата рождения08.11.1803 ст.
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1803 ст.
Отец: Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Василиса Михайлова
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Анисимова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857