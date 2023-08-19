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Иван Петров

Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1803 ст.

Сын: Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1806 ст.

Сын: Егор (Тимофей) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1852
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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