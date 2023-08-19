Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1803 ст.
Сын: Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1806 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852