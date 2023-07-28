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Василий Иванов

Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Около 1840 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Иван Петров

Мать: не указана

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Аграфена Васильева

Мать ребёнка: Акулина Федорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область