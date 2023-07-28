Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Аграфена Васильева
Мать ребёнка: Акулина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857