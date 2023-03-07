Степанида Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1844 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Тимофеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Тимофеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Тимофеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Тимофеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Тимофеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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