Степанида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Василиса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850