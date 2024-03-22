Козина (Левина) Александра Осиповна
Место рождения
Дата рожденияС 1839 по 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
С 1839 по 1841
Дочь Осипа Никитина 1809гр и Екатерины Степановой 1813гр. РС 1857г.д.Гаврилищи
Бракосочетание
26.10.1859
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.01.1861
Дочь: Воронова Мелания Петровна
Отец ребёнка: Козин Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Козин Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Егор Петрович
Отец ребёнка: Козин Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина Анна Петровна
Отец ребёнка: Козин Петр Степанович
Смерть
Неизвестно