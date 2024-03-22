Козина (Левина) Александра Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Левина) Александра Осиповна

Место рождения

Гаврилищи, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

С 1839 по 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1839 по 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Гаврилищи, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Дочь Осипа Никитина 1809гр и Екатерины Степановой 1813гр. РС 1857г.д.Гаврилищи
Бракосочетание
26.10.1859

Муж: Козин Петр Степанович

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.01.1861

Дочь: Воронова Мелания Петровна

Отец ребёнка: Козин Петр Степанович

Мордвиново, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Козин Петр Степанович

Мордвиново, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Егор Петрович

Отец ребёнка: Козин Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина Анна Петровна

Отец ребёнка: Козин Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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